Fairy Tail 2 est sorti

Publié le Lundi 16 décembre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

C'est l'heure de la baston !

Fairy Tail 2 vient de sortir sur PS4 et PS5, Nintendo Switch et PC. Ce jeu est la suite directe du premier opus, sorti en 2020. Il est signé KOEI TECMO GAMES.Cet action-JRPG inspiré de la célèbre franchise Fairy Tail vous propose d'incarner Natsu et d'autres membres de la guilde de Fairy Tail tels que Lucy, Grey, Erza et Wendy, opposés à l'Empereur Zeleph de l’Empire d’Arbaless, et les redoutables Spriggan 12, comprenant Eileen, Ajil, Dimaria et Brandish.Les fans pourront non seulement revivre les moments culminants du dernier chapitre de l'Arc de l’Empire d’Arbaless, mais aussi découvrir les événements qui suivent la bataille finale avec une toute nouvelle histoire originale, exclusive à FAIRY TAIL 2.