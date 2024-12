Screamer : le jeu de courses des années 90 revient à la vie

Publié le Lundi 16 décembre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Personne ne vous entend screamer

Sorti en 1995, Screamer est un jeu de courses qui a fait sensation lors de sa sortie. La licence renaît de ses cendres grâce à son studio d'origine, Milestone, le spécialiste du genre.Ce nouveau Screamer sera une nouvelle fois un jeu orienté arcade (et non pas simulation), dont l'univers sera cette fois-ci inspiré des mangas des années 80 et 90. L'arc naratif tournera autour de cette ambiance et le jeu sera réaliste en partenariat avec Polygon Studios, un studio d'anime japonais. Troy Baker, célèbre doubleur de personnages de jeux vidéo (Joël de The Last of Us, entre autres), sera aussi de la partie.Le jeu est annoncé pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.