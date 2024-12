Final Fantasy VII Rebirth en janvier sur PC

Publié le Lundi 16 décembre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Il était temps

Sorti au début de l'année sur PS5, le jeu Final Fantasy VII Rebirth sortira en janvier sur PC. Le 23 janvier, pour être précis. Pour rappel, il s'agit de la suite de Final Fantasy VII remake. On vous rappelle aussi qu'il s'agit du deuxième opus d'une trilogie. Le troisième opus devrait, quant à lui, sortir en 2026. Et c'est toujours signé de nos amis de chez Square Enix.Le jeu est toutefois indépendant et ne nécessite pas le premier opus pour être joué, même si vous risquez de passer à côté de pas mal d'infos...L'occasion de retrouvez Cloud, Barret, Tifa, Aerith et Red XIII après leur fuite de la mégalopole dystopique de Midgar, lancés sur les traces de Séphiroth.Nous avions testé la version PS5. Vous pouvez retrouver le test ici