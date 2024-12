Den of Wolves, un FPS techno

Publié le Lundi 16 décembre 2024 à 12:45:00 par Cedric Gasperini

Ça part mal cette histoire

Le créateur de Payday, Ulf Andersson, développe actuellement Den of Wolves, via son nouveau studio, 10Chambers. Un studio composé de vétérans de l'industrie, mais ça, on a l'habitude qu'on nous balance ce genre d'info et ça n'est en rien un gage de qualité.Den of Wolves est un jeu de braquages. En coop. Les joueurs sont envoyés à Midway City pour des missions d'exécution, sabotage ou espionnage industriel...Le jeu se déroule dans un univers futuriste, cyberpunk, où notamment les données sont stockées dans des systèmes biologiques basés sur le cerveau humain.Ça tombe bien, moi j'aime bien arracher des cerveaux humains.Annoncé l'année dernière, le jeu devrait proposer une sortie en accès anticipé dans le courant de l'annee 2025, si tout va bien.Une nouvelle bande-annonce a été diffusée.