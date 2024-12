The First Berserker: Khazan dévoile sa date de sortie

Publié le Lundi 16 décembre 2024 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Tout en douceur

La date de sortie du jeu The First Berserker: Khazan, un jeu d'action/aventure sur PC, PS5 et Xbox Series, a été dévoilée. Il sortira le 27 mars 2025.Le jeu vous met dans la peau de Khazan, le grand général de l'Empire Pell Los, qui a vaincu la mort et entreprend de révéler les incidents qui ont conduit à sa chute et de se venger de ses ennemis.Et généralement, dans ce genre de jeu, quand on se venge de ses ennemis, c'est en leur découpant la gueule avec des objets coupants.Signé de l'éditeur japonais NEXON et le studio de développement coréen Neople, The First Berserker: Khazan est présenté comme un jeu exigeant. Difficile, quoi.