Crimson Desert sortira fin 2025

Publié le Lundi 16 décembre 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La mort peut attendre

Développé par Pearl Abyss, Crimson Desert est un jeu d'action-aventure solo en monde ouvert qui vous plonge dans un univers violent à l'ambiance Fantasy.Le jeu est annoncé pour fin 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Les versions PS4 et Xbox One semblent avoir disparues.Le jeu va vous faire parcourir le vaste monde de Pywel dans la peau de Kliff, leader des Crinières grises. Le jeu vous fera affronter tant des boss puissants et massifs que des hordes d'ennemis dans des batailles épiques, avec un gameplay qui a l'air très violent et bourrin.Vous pourrez aussi explorer le monde, discuter avec de nombreux personnages, chasser, pêcher et remplir des quêtes pour venir en aide à la populace.