Chernobylite 2: Exclusion Zone s'offre un Kickstarter

Publié le Mardi 17 décembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un p'tit goût de Plutonium...

Après le succès du Kickstarter du premier jeu Chernobylite qui avait permis de récolter quelques 200 000 $ sur 100 000 espérés, le studio The Farm 51 remet le couvert pour financer le développement de Chernobylite 2: Exclusion Zone. Un nouveau Kickstarter est donc prévu et vous pouvez vous rendre directement sur la page , histoire d'être notifié quand il sera lancé.Le jeu est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series en 2025.Cette suite sera toujours un RPG post-apocalyptique proposant une exploration libre, des combats, du crafting mais aussi de la gestion de base.Vous incarnerez toujours un "Planewalker" qui voyage entre les mondes parallèles à la recherche du matériau énergétique Chernobylite, rare et extrêmement recherché. Le jeu se déroule dans la zone d'exclusion de Tchernobyl où vous croiserez des monstres, des mutants, des humains mutants...Des missions en coop sont également prévues. Une nouvelle bande-annonce a été publiée.