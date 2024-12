Dead of Darkness : un jeu de survie en 2D

Publié le Mardi 17 décembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça sent le Cthulhu

Développé par les allemands de Retrofiction Games, Dead of Darkness est un mélange de survie et d'action-aventure, tout en 2D. Il sortira sur PC, via Steam , le 23 janvier prochain.Vous allez y suivre l'histoire de Miles Windham, un enquêteur dont la fille vient de décéder. Il se rend sur Velvet Island pour découvrir les raisons de sa disparition. Une fois sur place, il se heurte non seulement à des habitants hostiles... mais aussi des créatures cauchemardesques.Proposé en pixel art, le jeu prend en compte la santé mentale : plus elle est faible, plus vous serez sujet à des hallucinations...