The Blood of Dawnwalker, une nouvelle saga narrative signée Bandai Namco

Publié le Mardi 17 décembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Par le Directeur de The Witcher 3

The Blood of Dawnwalker est le début d'une toute nouvelle franchise, appelée à se développer si le succès de ce premier opus est au rendez-vous. Le jeu est signé du nouveau studio Rebel Wolves, créé par Konrad Tomaszkiewicz, un ancien de CD Projekt, Directeur sur les jeux The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Le studio est soutenu, financièrement, par le géant chinois NetEase.The Blood of Dawnwalker vous entraîne sur les terres de Vale Sangora, inspiré de l'Europe médiévale du XIVe siècle et ses légendes.Les développeurs promettent un jeu à la forte narration. Selon l'image dévoilée, on devrait y incarner un homme dont la malédiction le pousse à se transformer en monstre la nuit.On n'en saura pas plus : il faudra attendre le 13 janvier pour une diffusion tardive (22h) de la scène d'ouverture et d'éléments de jeu (45 minutes environ de vidéo sur Twitch).Le jeu est attendu de pied ferme. Le site officiel est déjà en ligne