Beneath, le FPS sous-marin se dévoile à nouveau

Publié le Mardi 17 décembre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Sous l'eau, personne ne vous entend crier non plus

Prévu PC, PS5 et Xbox Series, annoncé pour 2025, le jeu Beneath est un FPS horrifique développé par Camel 101, un studio lisboète.Vous allez y incarner Noah Quinn, un vétéran de l'armée qui se retrouve piégé dans les profondeurs de l'océan et va devoir combattre des créatures monstrueuses pour se sortir de là.Noah va devoir surtout gérer son stock de munition, rare, et faire en sorte que sa santé mentale ne vacille pas... L'affrontement direct n'est pas toujours la bonne solution.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne :