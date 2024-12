(TEST) Microsoft Flight Simulator 2024 (PC, Xbox Series)

Publié le Mardi 17 décembre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Tout le monde peut s'envoyer en l'air !

J'aurais des dizaines d'anecdotes à raconter sur Microsoft Flight Simulator. Du premier jeu, sorti en 1980 sur Apple II au dernier, sorti il y a quelques semaines sur PC et Xbox Series.44 ans de bons et loyaux services durant lesquels, même si je n'ai pas répondu à l'appel sur chaque opus, j'ai planté un nombre impressionnant d'avions dans le décor.Je pilote comme un Dieu. Mais j'atterris comme une putain de chèvre. C'est ma malédiction. Je crois que les rares fois où j'ai réussi à poser un avion, c'est sur des terrains non prévus à cet effet, comme un champ, une montagne ou un océan. Et à chaque fois en étant bourré. Sinon... crash.Et pour ce nouvel opus, j'ai remis ça.