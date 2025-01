- Blacksmith Simulator s'offre un prologue

Publié le Mardi 7 janvier 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

C'est en forgeant qu'on devient gamer

Dans la série des Simulator de tout et n'importe quoi, voici Blacksmith Simulator, un jeu dans lequel vous allez apprendre - ou du moins tenter d'en savoir plus - sur le métier de forgeron.Signé YuizuGames et édité par CreativeForge Games, le jeu est prévu sur PC; via Steam . Il devrait sortira dans les prochaines semaines.En attendant, vous pouvez tester le jeu dans une démo-prologue qui vient de sortir gratuitement sur Steam Récupérer des matières premières, les travailler, forger des armes et outils... à vous de jouer.