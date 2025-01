GamAlive Awards 2024 : on récompense les meilleurs jeux de l'année !

Publié le Lundi 6 janvier 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le meilleur et le pire de 2024

Cette année encore, nous avons élu les meilleurs jeux. Ou du moins, de manière totalement subjective (donc pas la peine de chouiner si vous n'êtes pas d'accord, au contraire, donnez vos coups de coeur dans les commentaires), les jeux qui nous ont le plus plu.Comme nous sommes aussi de fieffés salopards, nous avons également élu les pires jeux de l'année écoulée. Et comme si ça ne suffisait pas, nous avons aussi listé nos plus grosses déceptions - même sans être des jeux totalement ratés.Bref, ce qu'il y a eu de mieux et ce qu'il ya eu de pire dans l'année 2024, c'est ici :