Gog.com, les soldes du week-end

Publié le Samedi 4 janvier 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

L'année commence mollement

Deus Ex™ GOTY Edition

Hitman: Blood Money

Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut

Jazz Jackrabbit Collection

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Hitman 2: Silent Assassin

Jazz Jackrabbit 2 Collection

Thief™ 3: Deadly Shadows

Hitman: Absolution

Thief™ Gold

Thief™ 2: The Metal Age

Tomb Raider: Underworld

Dungeon Siege Collection

Tomb Raider: Legend

Legacy of Kain: Defiance

Stronghold Crusader HD

Tomb Raider: Anniversary

FlatOut 2

Heavy Rain

Les Chevaliers de Baphomet : La Malédiction du Serpent

ANSTOSS 3: Der Fußballmanager

Supreme Commander Gold Edition

Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged

Call of Juarez Bundle

THIEF: Definitive Edition

Disciples 2 Gold

Warhammer: Mark of Chaos - Gold Edition

Warlords Battlecry 3

The Genesis Order

DLC House Party - Explicit Content Add-On

House Party

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice

HuniePop

Treasure of Nadia

Lula: The Sexy Empire

Unreal Lust Theory

LustyVerse: Passion on Display

DLC House Party - Detective Liz Katz in a Gritty Kitty Murder Mystery Expansion Pack

Leap of Faith + Official Walkthrough

Fetish Locator Week Two

Succubus

DLC House Party - Doja Cat Expansion Pack

Tales From The Unending Void: Season 1

Fetish Locator Week One

Summer Memories Deluxe Edition

Being a DIK - Season 1

Living With Sister: Monochrome Fantasy

Helping the Hotties Complete Collection

Lust Epidemic

Returning To Mia

Helping the Hotties

Fetish Locator Week Three

Lust Academy - Season 2

Sengoku Rance

HuniePop 2: Double Date

Fetish Locator Story

Warhammer 40,000: Fire Warrior

We are the Dwarves

Dorfromantik

Pizza Connection 2

Pizza Connection

Vikings - Wolves of Midgard

Vaporum

BATTLETECH

Combat Mission: Beyond Overlord

Unavowed

Space Haven

DLC Master of Magic: Caster of Magic

Pizza Connection 3

Grimoire : Heralds of the Winged Exemplar

GRIP

BATTLETECH - Mercenary Collection

Druidstone: The Secret of the Menhir Forest

The Bluecoats: North & South

Combat Mission: Barbarossa to Berlin

Battlevoid: Harbinger

Guild of Dungeoneering Ultimate Edition

DLC BATTLETECH - Season Pass

Breach & Clear: DEADline Rebirth

Cat Quest II

Drox Operative

Combat Mission: Afrika Korps

DLC Master of Magic - Caster of Magic for Windows

The Planet Crafter

Cat Quest

Warhammer Quest 2: The End Times

Wartales

Sudden Strike 4

DLC BATTLETECH - Flashpoint

Warhammer Quest Deluxe

We. The Revolution

DLC BATTLETECH - Urban Warfare

Fear Effect: Sedna Collector’s Edition

Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game

Starpoint Gemini Warlords

Rise of Industry

Oriental Empires

DLC BATTLETECH - Heavy Metal

A Boy and His Blob

Dicey Dungeons

BATTLETECH - Digital Deluxe Edition

DLC Drox Operative: Invasion of the Ancients

Hedon Bloodrite

Master of Magic

Against the Storm

Age of Wonders 4

Age of Wonders 4: Premium Edition

Battle Brothers

Disco Elysium - The Final Cut

Disco Elysium - The Final Cut Bundle

Frostpunk: Game of the Year Edition

Graveyard Keeper

Manor Lords

Old World

Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition

Return to Monkey Island

RimWorld

DLC RimWorld - Biotech

Solasta: Crown of the Magister - Lightbringers Edition

Songs of Conquest

Sovereign Syndicate

Stellaris Upgrade Bundle

DLC Stellaris: Astral Planes

DLC Stellaris: Galactic Paragons

Tainted Grail: The Fall of Avalon

The Thaumaturge

The Thaumaturge: Digital Deluxe Edition

Timberborn

Tomb Raider GOTY

Torchlight II

Tyranny - Gold Edition

UBOAT

Slay the Princess — The Pristine Cut

Astria Ascending

Dragon's Dogma: Dark Arisen

Cris Tales

Class of '09

Womanizer

Coromon

Hyperdimension Neptunia Re;Birth1

The Legend of Heroes: Trails in the Sky

Septerra Core: Legacy of the Creator

Ys: Memories of Celceta

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

Ys Origin

Neptunia Sisters VS Sisters

Trinity Trigger Deluxe Edition

Frontier Hunter: Erza’s Wheel of Fortune

Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars

Crystal Project

Wizardry: Labyrinth of Lost Souls

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II

LEGRAND LEGACY: Tale of the Fatebounds

Zwei: The Arges Adventure

VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action

AKIBA'S TRIP: Undead & Undressed

Ys VI: The Ark of Napishtim

Werewolf: The Apocalypse - Purgatory

DLC Symphony of War: The Nephilim Saga - Legends

The Cosmic Wheel Sisterhood

Demon Lord Reincarnation

Harmony: The Fall of Reverie

Sunrider 4: The Captain's Return

Frontier Hunter - Deluxe Edition

Symphony of War: The Nephilim Saga

Alfred Hitchcock - Vertigo

Alfred Hitchcock - Vertigo - Digital Deluxe Edition

Pack de la version classique de Ruined King: A League of Legends Story™

Corpse Party (2021)

Scarlet Hollow

Haven

Baldr Sky

Umineko When They Cry - Answer Arcs

Zwei: The Ilvard Insurrection

Ys SEVEN

The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd

Xanadu Next

Umineko When They Cry - Question Arcs

Ara Fell: Enhanced Edition

The House in Fata Morgana

The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC

Chaque semaine, Gog.com propose des jeux à prix cassés, en soldes, selon différentes catégories.Comme d'habitude, nous avons extrait quelques titres de jeux de la liste. Pour avoir la liste complète des jeux en soldes, cliquez sur les liens.Nos préférences sont en gras. Les classiques de l'hiver en soldes :Les jeux NSFW (Not Safe For Work) sont en soldes :Les JRPG et les Visual Novels sont en soldes :