Les jeux les plus attendus de 2025

Publié le Vendredi 3 janvier 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Lesquels vous intéressent le plus ?

Il en manque forcément. Parce que tous les jeux n'ont pas été annoncés. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Parce qu'il y a plein de jeux indés qui vont faire chavirer nos petits coeurs de gamers et qu'on ne les a pas listés et que les studios n'ont pas non plus nécessairement communiqué dessus...Et si vous ne jurez que par GTA VI, sachez qu'on doute quand même fortement de sa sortie cette année. Si, si. Tablez plutôt sur 2026. On a nos sources.En tout cas, voici une petite liste non exhaustive, même s'il y a du bon, des jeux qu'on attend (ou du moins qu'on zieute de près) pour les 12 prochains mois.