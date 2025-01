Les films incontournables de 2025

Publié le Jeudi 2 janvier 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Y'en a forcément un que vous allez voir

2024 n'a pas été une grande année niveau cinéma. Il y a certes eu de bonnes surprises. Un énorme succès français. Mais pas de quoi parler d'année exceptionnelle non plus, en termes de qualité.2025 promet, à défaut d'être meilleure, d'être au moins plus riche. Nous avons en effet sélectionné plus de films qu'à l'accoutumée, pour ces six premiers mois de l'année.Parce qu'on vous le rappelle, il faut aller au cinéma. Ne serait-ce que pour expliquer à quelques abrutis mal élevés qu'on ne mâche pas bruyamment son pop-corn et qu'on ne regarde pas toutes les 2 min son téléphone pendant un film.Allez au cinéma. Mettez des baffes.