Prévisions et sortie prévues de l’équipe de l’année dans FC 25

FC 25 Team Of The Year : prévisions et sorties prévues

Qu'est-ce que FC 25 TOTY ?

Date de sortie prévue de l'équipe de l'année FC 25

Prédictions TOTY féminines

Sorties et prévisions de l’équipe de l’année dans le jeu de simulation de football FC 25 pour rester au courant des dernières nouvelles et innovationsLe mode le plus en vogue, dont FC 25 propose toujours depuis ses 25 ans d'existence, est appelé “ Team Of The Year “ dans l'édition Ultimate Team qui sort chaque année. Malgré certaines controverses, Ultimate Team reste le mode de jeu le plus populaire auquel les joueurs sont toujours attirés chaque année et il propose régulièrement des événements et des promotions auxquels les joueurs peuvent participer. De nombreuses stars sont maintenant associées à l’Ultimate Team et pourtant les cartes d'événement dictent toujours les stratégies pour la création d'équipes.Des modes d'équipe Ultimate Team similaires sont désormais présents dans tous les jeux de sport, car les joueurs tentent de rassembler leurs athlètes préférés afin de créer une équipe. C'est le cas dans FC 25, mais les joueurs doivent toujours prendre connaissance des mises à jour vers de meilleures versions, car c'est à ce stade que l'équipe de l'année excelle.Dans FC 25, il y a eu plusieurs promotions intéressantes telles que la classique équipe de la semaine, mais la plus importante est l'équipe de l'année. Il s'agit de l'équipe choisie par rapport aux joueurs qui ont été les plus performants au cours de la dernière année. La plupart des joueurs sont choisis comme nominés et les joueurs sont autorisés à choisir leur favori.Ensuite, viennent les transferts. Les plus populaires sont les gardiens de but, les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants qui peuvent être obtenus dans la liste sous forme de packs ou achetés sur le marché des joueurs avec des Crédits FIFA 25 . La grande majorité des meilleurs joueurs sont nominés, mais le vote peut aller aux joueurs qui conviendront à certaines formations ou qui sont efficaces dans FC 25. Cela rend l’obtention du titre stratégique pour cette année 2025, étant donné que le jeu rival UFL devrait sortir cet hiver prochain.Il n'y a pas encore de date fixe, mais la prochaine équipe de l'année devrait être dévoilée le vendredi 17 janvier 2025. Traditionnellement, les nominés sont révélés au début de la première semaine de janvier, puis les fans ont deux semaines pour voter et effectuer leurs choix. Les années précédentes, l'équipe de l'année était dévoilée tous les jeudis et la dite équipe était mise à disposition dans le jeu à 18 heures, heure locale, le lendemain. Si cela doit être différent en 2025, alors le 17 janvier devrait être la date à surveiller.Lorsque nous arriverons à la date, les joueurs des quatre catégories d'attaquants, de milieux de terrain, de défenseurs et de gardiens de but seront disponibles dans des packs pendant 24 heures chacun, qu’il est possible d’obtenir avec l’ achat joueur FC 25 . Donc, on parle des attaquants, des milieux de terrain, des défenseurs et enfin des gardiens de but. Une fois qu'ils ont chacun eu leur tour, tous les joueurs de l'équipe de l'année sont alors disponibles dans des packs pour une période supplémentaire dans EA Sports FC 25. Il en a été ainsi au cours des dernières années, soit trois ou quatre jours consécutifs.C'était la première fois dans FC 24 qu'il y a également une équipe féminine de l'année, ce qui signifie que le nombre de cartes disponibles à l'achat a également doublé et que vos chances d'en obtenir une dans les packs ont également été augmentées. Le jeu féminin est un peu différent dans Ultimate Team, car il y a moins d'équipes et de joueuses impliquées dans FC 25. Cela signifie donc que la plupart des joueurs des grandes équipes sont susceptibles d'être nominés.Les nominations devraient être concentrées sur les grandes équipes européennes et en particulier les premières divisions espagnoles, françaises et anglaises. Certaines des joueuses de l'équipe de Barcelone font partie des meilleures joueuses classées dans FC 25, comme Aitana Bonmati et Alexia Putellas, qui ont toutes deux marqué la finale de la Ligue des champions et qui sont susceptibles d'avoir les cartes les mieux notées si elles sont incluses.