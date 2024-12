- Assetto Corsa EVO dévoile un making-of

Publié le Jeudi 26 décembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Bienvenue chez les chleus

On vous le rappelle, Assetto Corsa Evo, nouveau venu dans la célèbre série de jeux de simulation de courses, sort le 16 janvier prochain sur Steam , en accès anticipé.Il est signé de l'éditeur 505 Games et du développeur Kunos Simulazioni.Un jeu de conduite qui se définit comme le plus réaliste possible et proposera la gestion de l'heure du jour, de la lumière en fonction de l'heure et de la date, météo dynamique, gestion de la mécanique, des performances aérodynamique, graphismes photoréalistes...Une nouvelle vidéo making-of a été dévoilé. Il met l'accent sur le monde ouvert proposé dans le jeu et qui s'inspire de la région d'Eifel, en Allemagne.