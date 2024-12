- The Tale of Mara and Moa, un petit jeu d'action-aventure inspiré des années 90

Publié le Jeudi 26 décembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Zelda-like

Développé par Cabana Game Studio et édité par QUByte Interactive,The Tale of Mara and Moa est un jeu d'action-aventure inspiré par les jeux des années 90.Dans ce Zelda-like, vous évoluez sur une île et traversez des forêts, des plages, des marais, explorez des cavernes, des temples... dans le but d'en découvrir les secrets. Il y a des monstres à combattre, des objets à trouver, des ressources à glaner pour améliorer votre équipement mais aussi des ingrédients pour créer des recettes qui vous apporteront des bonus...Vous allez incarner deux enfants, Mara et Moa, et vous pourrez switcher de l'un à l'autre selon les situations, pour profiter de leurs compétences variées.Sortie prévue sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch en 2025.