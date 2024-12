- Lighthouse of Madness, un nouveau jeu inspirÃ© de l'univers de Lovecraft

Publié le Jeudi 26 décembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

La lumière au bout du tunnel...

Développé par Flying Jack Studios et édité par QUByte Interactive, le jeu Lighthouse of Madness devrait sortir courant 2025 sur PC, via Steam Dans ce jeu inspiré de l'univers horrifique de Lovecraft, vous allez découvrir l'histoire de Dorian Cannon, un gardien de phare qui sillonne la côte en réparant les phares et en améliorant leur système d'éclairage. Quand on vous demande d'aller au phare d'Innsmouth, vous découvrez une région abandonnée où des choses étranges semblent se dérouler...Le jeu proposera de l'exploration et des puzzles à résoudre dans une atmosphère sombre et dérangeante. Une première vidéo a été publiée.