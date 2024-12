- Faaast Penguin sort sur Xbox Series

Publié le Mardi 24 décembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Attention, sol glissant

Faaast Penguin est un jeu de course multijoueur développé par Historia Inc. Déjà disponible sur PC, PS5 et Nintendo Switch, ilest désormais jouable sur Xbox Series. Il est cross-platform, ce qui signifie que vous pouvez jouer avec n'importe quel joueur, quelle que soit sa plateforme de jeu, PC ou console.Jeu gratuit, Faaast Penguin propose à 50 joueurs de s'affronter dans une partie de type Bataille Royale où des machots (penguins en anglais) dévalent des pentes en glissant sur le ventre jusqu'à la ligne d'arrivée. Durant les 16 courses disponibles, la possibilité d'éjecter ses adversaires du circuit, des bonus à ramasser sur le parcours, des raccourcis, certains risqués, pour terminer premier rythment les parties. Vous pourrez aussi débloquer des accessoires et skins au fil de vos résultats.Le est jouable en ligne ou en local jusqu'à 4.