- Shop Simulator: Waifu Pillows, un jeu de boutique de coussins...

Publié le Lundi 23 décembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le monde est fou

Dans la grande série des jeux à la con, complètement débiles, voici Shop Simulator: Waifu Pillows. Prévu sur PC, via Steam , développé par Three River Games, le jeu vous met dans la peau d'un propriétaire d'une boutique de coussins. Mais pas n'importe quels coussins : des coussins Waifu.Les coussins Waifu sont de gros et longs coussins sur lesquels vous collez l'image d'une nana ou d'un mec, en grand, et les acheteurs vont dormir avec et le serrer très fort dans leur bras pour avoir l'impression de partager leur vie avec quelqu'un...Très en vogue au Japon et chez quelques désespéré(e)s relationnels chez nous, ces cousins seront donc votre fonds de commerce.A vous de décorer votre boutique, choisir les modèles, fixer les prix...Sortie prévue dans les prochaines semaines. On en pleure déjà.