- Off débarque sur PC et Nintendo Switch en 2025

Publié le Lundi 23 décembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Sorti en 2008, Off est un RPG indépendant développé par un seul homme, Martin Georis, alias Mortis Ghost, accompagné toutefois par Alias Conrad Coldwood pour la musique.RPG classique, Off met en scène Le Batteur, un être énigmatique dont le but est de purifier le monde, corrompu et décadant. Guidé par un étrange chat appelé Le Juge, il voyage à travers des zones où il va rencontrer des personnages plus bizarres les uns que les autres et affronter des spectres...Le jeu est annoncé pour une sortie sur Nintendo Switch et Steam en 2025.Cette nouvelle version du jeu proposer a de nouvelles zones à explorer et de nouveaux boss à combattre. Une édition boîte sera proposée sur Nintendo Switch, incluant un Artbok. Une édition collector sera aussi mise en vente avec l'art book, une figurine Bobblehead du personnage, des cartes du Zodiaque, une BD et une carte artistique.