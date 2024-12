- Stygian: Outer Gods, un RPG survival horror à la Lovecraft

Publié le Vendredi 20 décembre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Vous allez encore avoir les miquettes

Ça va encore avoir les miquettes dans Stygian: Outer Gods, un RPG survival horror inspiré des oeuvres de Lovecraft. Développé par Misterial Games et édité par Fulqrum Publishing, le jeu se déroule dans le même univers que le RPG sorti en 2020, Stygian: Reign of the Old Ones.Ici, il se déroule en vue subjective. Vous incarnez un mercenaire qui accompagne une jeune fille jusqu'à Kingsport, une colonie insulaire perdue... Mais après avoir fait naufrage, vous vous rendez compte que des monstruosités hantent les lieux et que les anciens Dieux sont sur le point de revenir.Votre santé, et surtout votre santé mentale, risquent d'en prendre un coup.Sortie prévue courant 2025, sur PC et PS5.