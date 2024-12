(TEST) Flint : Treasure of Oblivion (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Jeudi 19 décembre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Bougre de crème d’emplâtre à la graisse de hérisson

Loin des images d’Epinal véhiculées par Hollywood, être pirate, c'était nul. On se retrouvait uniquement entre mecs, sauf très rares exceptions, pendant des semaines, sur un rafiot pourri sur lequel on avait toutes les chances de mourir. De scorbut, de dysenterie, de blessure qui s’infecte, voire d’une désolidarisation entre sa tête et son torse liée à la tentative de captation d’un boulet de canon avec les dents.Et il y a bien plus d’exemples de pirates qui sont morts comme des merdes que de pirates qui ont fait fortune et se sont acheté un petit lopin de terre avec leurs trésors.En attendant, si vous désirez découvrir la triste et dure vie d’un pirate, il y a Flint.