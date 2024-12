Emergency Call 112: The Attack Squad est sorti sur PC

Publié le Jeudi 19 décembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Fire in the hole

Après être sorti sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series l'année dernière, puis un peu après sur Nintendo Switch, le jeu Emergency Call 112: The Attack Squad est désormais disponible sur PC. Vous pouvez le retrouver à un prix raisonnable sur Steam Dans le jeu, vous allez diriger une escouade de pompiers, combattants du feu. Vous allez devoir, via diverses missions, vous occuper d'incendies plus ou moins importants. Pour vous aider, de nombreux matériels de pompiers, comme les camions, les écrans de fumée, les échelles, les extincteurs... sont à votre disposition. En face, il faudra toujours prévoir l'inattendu (bouteilles de gaz, pneus qui explosent...).Vous devrez aussi repérer les potentiels départs de feu et venir en aide aux victimes.On attend le DLC "poser à poil pour le calendrier".