- Yield! Fall of Rome : un nouveau 4X pour janvier prochain

Publié le Mercredi 18 décembre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

La Chute...

Edité par Daedalic Entertainment et développé par Billionworlds, un studio norvégien, le jeu Yield! Fall of Rome est annoncé pour le 20 janvier 2025 sur PC, via Steam Il s'agit d'un 4X qui débute en 401 après JC. De conquêtes en combats, de territoires à ajouter à votre Empire en civilisations à dominer, vous allez vivre les dernières années de l'Empire Romain. Ce déclin est l'occasion pour vous de faire briller une nouvelle Nation, un nouvel Empire dont vous serez le chef.Différentes factions sont bien évidemment proposées, chacune avec ses avantages et ses faiblesses. Chaque faction aura droit à sa campagne.Un mode multi sera aussi de la partie.