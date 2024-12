Blade Chimera, le metroidvania cyberpunk s'offre une dÃ©mo

Publié le Mercredi 18 décembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Cyberamnésique

Blade Chimera est un nouveau metroidvania cyberpunk prévu sur PC et Nintendo Switch. Il sortira le 16 janvier 2025. Si vous voulez tester le jeu avant de vous l'offrir, une nouvelle démo a été publiée sur Steam C'est l'occasion de découvrir ce monde où l'Humanité a combattu les fantômes et les morts-vivants dans ce qui fut appelé la Guerre des démons. Et l'Humanité a perdu. 30 ans plus tard, le monde est dévasté. Vous incarnez Shin, un chasseur de démons amnésique. Entre vos mains, Lux, un démon enfermé dans une épée. Au fil de votre progression, votre mémoire va revenir. Et Lux gagner en compétences. Vous allez devoir explorer la ville d'Osaka, dans une ambiance post-apo cyberpunk.Le jeu est signé Team Ladybug, un petit studio indépendant japonais.