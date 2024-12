- RailGods of Hysterra, le jeu de survie à la Lovecraft s'offre un trailer

Publié le Mercredi 18 décembre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

L'ombre du cauchemar

Après avoir proposé quelques jours de Playtest la semaine dernière, RailGods of Hysterra s'offre aujourd'hui une nouvelle bande-annonce qui va vous faire découvrir le premier biome du jeu, inspiré du livre "L'ombre sur Innsmouth" (aussi intitulé "Le Cauchemar d'Innsmouth" dans certaines éditions).Le jeu, développé par Troglobytes Games et édité par Digital Vortex Entertainment sortira sur PC et PS5.Dans des décors cauchemardesques créés de manière aléatoire, vous allez devoir survivre face aux horreurs qui pullulent. Grâce à des armes et des sorts magiques, vous devrez non seulement combattre, mais aussi récupérer des outils pour construire votre base et l'améliorer au fil du temps.