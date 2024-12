- Open Wheel Manager 2, un jeu de management d'écurie F1

Publié le Mercredi 18 décembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Attention au mur

Edité par Microprose, développé par un petit studio indépendant, Paprikash Games, Open Wheel Manager 2 vient de sortir sur PC, via Steam Il s'agit d'un jeu de management d'écurie de Formule 1. Après plusieurs mois en accès anticipé, il est désormais disponible en version finale.12 écuries sont présentes. Vous allez devoir recruter de jeunes pilotes, les former, recruter votre équipe de techniciens, améliorer votre voiture au fil de la saison, et tenter de mettre au point la meilleure stratégie en course pour gagner.Un jeu de gestion qui se veut classique, accessible mais le plus complet possible.