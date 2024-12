(TEST) Sharkoon OfficePal C40M, une excellente chaise de bureau

Publié le Mercredi 18 décembre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ton p'tit cul au paradis

Nous ne le répèterons jamais assez. Et nous ne sommes pas les seuls : avec le temps qu'on passe le cul vissé sur une chaise, autant qu'elle soit de qualité.Oubliez les modèles bas de gamme qui vont vous claquer entre les mains rapidement et que vous n'oserez pas remplacer parce que bon, vous avez quand même investi une certaine somme dedans... et qui vous vous détruire le dos.Si vous mettez le prix dans votre carte graphique, dans votre processeur, dans votre moniteur... "parce que tu comprends, c'est primordial", pensez à aussi mettre le prix dans une bonne chaise. Parce que non seulement c'est primordial, mais votre santé en dépend.Nous avons testé la nouvelle chaise de chez Sharkoon. Et elle répondra à toutes vos attentes.Faudra juste bien penser à lire le manuel...