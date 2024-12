- Fantasian Neo Dimension s'offre une démo

Publié le Mercredi 18 décembre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Il n'est jamais trop tard

Sorti il y a deux semaines sur en édition physique et numérique sur Switch et PS5 et en édition numérique sur PS4, Xbox Series X|S et PC, Fantasian Neo Dimension est un RPG au tour par tour dans lequel vous allez incarner Leo, un type qui a perdu la mémoire. Il va se lancer dans une grande quête pour retrouver ses souvenirs mais aussi lutter contre une infection mécanique qui détruit son monde.Il s’agit de la version améliorée de Fantasian, sortit en 2021 sur Apple Arcade. Cette nouvelle version propose en autre des voix anglaises et japonaises, une nouvelle option de difficulté et un affichage en 4K pour les versions PS5, Xbox Series X|S et Steam.Le jeu propose une réinterprétation du système de combat au tour par tour et invite les joueurs à explorer un univers multidimensionnel composé de plus de 150 dioramas construits à la main.Si vous voulez tester le jeu avant d'éventuellement l'acheter, sachez qu'une démo vient de sortir sur toutes les plateformes, et qu'elle est gratuite.