- Warside : une nouvelle démo gratuite pour ce jeu tactique sur PC

Publié le Jeudi 19 décembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

A tester

Warside sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch le 28 janvier 2025. Il s'agit d'un jeu de stratégie au tour par tour, développé par Lavabird et édité par First Break Labs. Avec un p'tit goût de la saga culte sortie sur les plateformes Nintendo, "Advance wars"...Si vous voulez tester le jeu, une nouvelle démo gratuite est disponible sur Steam Le jeu vous entraîne dans des combats tactiques sur un champ de bataille, avec votre escouade. Ces combats se dérouleront sur terre, sur mer ou dans les airs. Plus de 25 types d'unités différentes sont disponibles.Dans le mode de jeu solo, le joueur devra remporter plus de 30 missions avec l'aide de 12 commandants différents aux capacités uniques. Un mode multi sera aussi inclus.