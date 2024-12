- IDUN - Survie au Front, un RTS de hordes

Publié le Jeudi 19 décembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Putain y'a du monde !

Développé par IDUN Interactive et édité par Surefire Games, le jeu qui porte le même nom que son studio, IDUN - Survie au Front, est un RTS dans lequel vous allez affronter des hordes d'aliens.Et quand on dit des hordes, ça va être des hordes.Entre jeu de stratégie et Tower Defense, vous allez tout d'abord miner des ressources pour construire des défenses et des unités d'attaque. Des héros seront aussi disponibles. Et tout ce petit monde devra farie face à des vagues incessantes d'ennemis, qui se déplacent en essaims.Proposant un terrain entièrement destructible et des effets dynamiques, IDUN - Survie au Front vous proposera un challenge compliqué face à plus d'ennemis que vous n'en avez jamais affronté.Ça va chier.