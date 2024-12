- Space Engineers 2, en accès anticipé le mois prochain

Publié le Vendredi 20 décembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Dans l'espace, personne ne vous entend donner des coups de marteau

Signé une nouvelle fois Keen Software House, Space Engineers 2 vous placer, comme dans le premier opus, en plein milieu de l'espace. Le but est d'explorer la mystérieuse région spatiale Almagest et de mettre à profit vos talents d'ingénieur.Vous allez pouvoir construire des vaisseaux et des stations spatiales. Pour ça, il faudra explorer les épaves, les réparer si c'est possible ou récupérer des matériaux de construction.Proposé en monde ouvert, le jeu laisse une très grande liberté et aussi de très nombreuses options pour créer ses bâtiments. D'un point de vue esthétique également, le jeu proposera d'innombrables possibilités.Il sera proposé en accès anticipé sur Steam , le 27 janvier 2025. L'occasion d'y jeter un coup d'oeil pour voir si le BTP des étoiles est fait pour vous.