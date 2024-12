- Legends BMX : deux roues extrêmes sur PC et consoles

Publié le Vendredi 20 décembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Y'a pas l'option petites roues ?

Développé par Saga Legends Games, un studio espagnol, et édité par Firenut Games, Legends BMX est un nouveau jeu de sports extrêmes dans lequel vous allez faire du vélo. Parfaitement. Dans une piscine.Mais pas de vieilles qui veulent perdre du poids ou soigner leurs varices. Ici, la piscine est vide et vous devez faire des figures, des sauts, des virevoltes, des dingueries...Vous troquerez donc votre skate pour un BMX et vous tenterez de réaliser les douzaines de figures dans de nombreuses compétitions.Plusieurs persos et plusieurs BMX sont à choisir pour démarrer votre run.Le jeu est vendu une quinzaine d'euros.