- Chocolate Factory Simulator sort le 7 janvier

Publié le Mardi 24 décembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Gare au diabète

Chocolate Factory Simulator est un jeu dans lequel vous allez incarner un maître chocolatier. Dans un univers Steampunk, aidé de votre robot appelé Nougat, vous allez créer les nouvelles recettes pour faire craquer vos clients.Vous allez fabriquer vos chocolats, en choisissant les meilleures matières premières, mais aussi choisir leur forme, leur couleur, les accessoires à ajouter, la couleur des emballages...Au fil de votre progression, vous pourrez améliorer Nougat pour qu'il vous aide à des tâches plus complexes et ainsi créer des recettes encore plus sophistiquées.Le jeu sort le 7 janvier, sur Steam