On vous souhaite un Joyeux NoÃ«l

Publié le Mercredi 25 décembre 2024 à 09:00:00 par Cedric Gasperini

Sauf moi

Toute l'équipe de Gamalive vous souhaite un très Joyeux Noël.Moi, perso, je voulais vous dire d'aller bien vous faire foutre parce qu'après tout, dans ma bouche, ça sonne comme des mots d'amour, mais le reste de l'équipe m'a convaincu de ne pas le dire et surtout, de ne pas en parler du tout.Parce qu'à Noël, paraît qu'on s'envoie de l'amour, de la tendresse, et je ne sais quoi encore, et pas d'insulte, même si à la base, c'est une insulte pleine d'amour et de tendresse.Enfin bref. Joyeux Noël.Et allez bien vous faire foutre.