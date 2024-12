- Star Trek: Legends disponible sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 26 décembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Vers l'infini et au... ah non, ce n'est pas le même film...

Déjà sorti en septembre dernier sur PC, le jeu Star Trek: Legends est désormais disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il est développé par Emerald City Games et édité par Tilting Point sous l'oeil bienveillant de la Paramount.Ce jeu d'aventure narratif, avec des combats au tour par tour, propose une gestion des personnages façon jeu de rôle, puis que vous allez gagner de l'expérience au fil du jeu, faire évoluer les personnages de votre équipage...On retrouve les célèbres Kirk, Spock, Picard, Janeway, Data, Burnham, Pike et d'autres personnages de la saga, alliés ou ennemis, à travers différentes missions à remplir dont le dénouement dépendra aussi de vos choix durant les discussions.Le mode campagne vous permet de découvrir une histoire inédite créée par Mike Johnson, auteur de bandes dessinées telles que Star Trek: Countdown, Star Trek: Boldly Go et Star Trek: Picard. Un mode multi, joueur contre joueur, est aussi disponible.