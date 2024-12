- Orcs must Die! 3 est gratuit

Publié le Lundi 30 décembre 2024 à 10:49:00 par Cedric Gasperini

Tous les jours un jeu gratuit sur Epic Games Store

Sorti en juillet 2021, le jeu Orcs Must Die ! 3 est signé Robot Entertainment.Orcs Must Die ! 3, est la suite des célèbres tower-defense et apporte une nouvelle campagne au jeu de meurtres d’orcs en masse. Les joueurs auront plus d’armes et plus de pièges qu’ils devront utiliser contre des ennemis plus diversifiés, notamment dans le nouveau Scramble Mode dans lequel les héros doivent s’adapter à une série de défis et de changements dans l’environnement.Le jeu est gratuit sur l' Epic Games Store . Depuis le début des vacances scolaires (à peu de choses près), tous les jours, à 17h, un nouveau jeu offert sur le site.