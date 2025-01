On vous souhaite une belle année 2025

Publié le Mercredi 1 janvier 2025 à 00:00:01 par Cedric Gasperini

Sauf moi

Toute l'équipe de Gamalive vous souhaite une très belle année 2025.Moi, perso, je voulais vous dire d'aller bien vous faire foutre parce qu'après tout, dans ma bouche, ça sonne comme des mots d'amour, mais le reste de l'équipe m'a convaincu de ne pas le dire et surtout, de ne pas en parler du tout.Selon eux, à la nouvelle année, on se souhaite le meilleur. Que la santé soit bonne. Que l'amour coule à flot. Et l'argent aussi, parce que c'est quand même important aussi, l'argent. Bref, on se souhaite les meilleures choses de la vie, on prie pour la paix dans le monde, plus de partage et moins d'égoïsme.Enfin bref. Une très belle année 2025, la santé, l'amour, le flouze.Et allez bien vous faire foutre.