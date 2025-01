- Rove - The Wanderer's Tale : entre point'n click et hack'n slash

Publié le Mardi 7 janvier 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Tous les chemins mènent à Rove

Présenté comme un "point'n slash", soit un mélange de point'n click (jeu d'aventure) et hack'n slash (action) en vue 3D isométrique, Rove - The Wanderer's Tale est signé Viron Games et sortira dans le courant de l'année sur PC, sur Steam Vous allez incarner un vagabond (wanderer) qui se réveille amnésique. Manque de bol, autour de lui pullulent les morts-vivants, les gobelins, des monstres élémentaires...Mais plus qu'un jeu d'action, Rove propose aussi de nombreuses énigmes, avec de nombreux dialogues.Ajoutez de nombreuses armes et équipements à collecter, un tout petit arbre de compétence pour choisir votre progression et le tour est joué.A découvrir en démo gratuite. Et en vidéo.