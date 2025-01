A Game About Digging A Hole, un jeu pour creuser un trou

Publié le Mercredi 22 janvier 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Je fais des trous, des gros trous, encore des gros trous...

Dans la lignée des jeux bizarres, dont on ne sait pas si on doit crier au génie ou pleurer de consternation, A Game About Digging A Hole est, comme son nom l'indique, un jeu dans lequel vous allez creuser un trou dans votre jardin. Un gros trou.Au fil de vos pelletées, vous allez découvrir des choses, récupérer des ressources, les vendres, améliorer votre équipement... et creuser encore plus profond.Le jeu est développé par le studio indépendant Cyberwave et édité par Yalpalkor Bou.tique. Il sort cette année sur Steam , sur PC, donc, et sera vendu 4,99 € seulement. Cela dit, pas certain qu'on voudrait dépenser plus...