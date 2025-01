Accolade Sports Collection : du sport rétro sur PC et consoles

Publié le Mardi 21 janvier 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Médailles en pixels

Le studio brésilien QUByte Interactive, en partenariat avec Atari, développe Accolade Sports Collection. Il s'agit d'une compilation de jeux de sports sortis dans les années 80 et 90.Accolade Sports Collection sort le 30 janvier sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch.Il regroupe les jeux de baseball Hardball!, et Hardball II, le jeu de sports d'hiver Winter Challenge, celui de sports d'été Summer Challenge et le jeu de basket-ball Hoops Shut Up and Jam!La vidéo va vous replonger dans vos vieux souvenirs...