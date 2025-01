IDUN - Frontline Survival : le RTS de hordes est sorti

Publié le Mardi 21 janvier 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Pire qu'un jour d'ouverture de soldes

Le jeu IDUN - Frontline Survival, ou IDUN - Survie au Front en français, vient de sortir sur PC, via Steam . Il est développé par IDUN Interactive et édité par Surefire Games. Il s'agit d'un RTS dans lequel vous allez affronter des hordes d'aliens. Mais vraiment des tas. Innombrables.Proposant un terrain entièrement destructible et des effets dynamiques, IDUN - Survie au Front est à mi-chemin entre le jeu de stratégie et Tower Defense.Vous allez tout d'abord miner des ressources pour construire des défenses et des unités d'attaque. Des héros seront aussi disponibles. Et tout ce petit monde devra farie face à des vagues incessantes d'ennemis, qui se déplacent en essaims.Une démo est disponible, si vous voulez tester le jeu.