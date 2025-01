Eyes of War : le RTS sort en version finale

Publié le Lundi 27 janvier 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

L'oeil du tigre ?

Disponible depuis plusieurs mois en accès anticipé, le jeu Eyes of War sort le 31 janvier en version finale. Pour rappel, le jeu est un RTS, un jeu de stratégie en temps réel, qui se déroule à l'époque médiévale. Il est développé par Good Mood Games et accessible sur Steam Eyes of War est un jeu dans lequel vous devrez améliorer votre château et campement afin de développer votre nation. Pour cela, vous devrez combattre d'autres royaumes au cours de guerres dans le mode "Strategy" ou bien vaincre votre opposant en un contre un dans une arène dans le mode "Arena".Il mélange stratégie et vue extérieure, permettant de prendre le contrôle d'unités capables de changer le cours de la bataille.Eyes of War est un jeu jouable en solo ou en coopération en ligne.