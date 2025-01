- The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II s'offre deux démos

Publié le Lundi 27 janvier 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

2 pour le prix de 0

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II sortira le 14 février sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Pour vous permettre de mettre les mains sur le jeu avant sa sortie, deux démos ont été mises en ligne sur le PlayStation Store. Que ce soit sur PS4 ou PS5, vous pourrez donc jouer, gratuitement, aux deux.La première démo est une démo Histoire. Elle dévoile le début du jeu jusqu'au moment où l'intrigue principale est révélée. Vous pourrez même garder votre sauvegarde et la transférer au jeu complet.La deuxième démo est une démo Gameplay. Deux étages du donhon Marchen Garten, avec deux équipes prédéfinies, sont jouables. La sauvegarde de cette démo, par contre, ne sera pas transférable au jeu final.Pour rappel, l'histoire se déroule à nouveau à Calvard, où la population vit désormais des jours heureux jusqu'à ce qu'une une série de meurtres commis par une horrible bête écarlate vienne briser ce bonheur... Certaines factions vont en profiter pour se mettre en avant, qu'il s'agisse de poursuivre la bête ou profiter du chaos...