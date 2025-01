Turbo Overkill : le FPS cyberpunk enfin sur consoles

Publié le Jeudi 30 janvier 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un peu à la bourre, non ?

Sorti en août 2023 sur PC, Turbo Overkill débarque enfin sur consoles, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il était temps.FPS sanglant développé par Trigger Happy Interactive et édité par Apogee Entertainment, le jeu se démarque par son rythme frénétique et sa volonté de replonger dans les grandes heures du genre, à l'époque où des titres tels que Duke Nukem 3D faisaient le bonheur des joueurs.Vous allez y incarner Johnny Turbo, un mercenaire de la ville futuriste de Paradise qui traque une IA devenue incontrôlable et qui a envahi la ville. Au menu : voitures qui volent, gros flingues en tout genre, jambes-tronçonneuses qui permettront de courir sur les murs et de faire des attaques sautées de toute beauté, beaucoup d’explosions et de sang, avec des graphismes en 3D « à l’ancienne ».