Sinners : un film de vampires durant les annÃ©es 30

Publié le Jeudi 30 janvier 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça a l'air chouette

Réalisé par Ryan Coogler (Creed, Black Panther), Sinners est un film d'action et d'épouvante qui raconte l'histoire de deux jumeaux, Elijah et Elias, qui reviennent dans leur ville natale de Louisiane après une longue absence. Nous sommes dans les années 30 et la prohibition est en vigueur.Les deux frères y voient une opportunité et ouvrent un Speakeasy dans un hangar au milieu de nulle part. Ils ne savent pas que des vampires sévissent dans le coin et qu'ils viennent de leur fournir un parfait garde-manger...Avec Michael B. Jordan devant la caméra (il joue le rôle des deux frères) mais aussi Hailee Steinfeld (Bumblebee), Delroy Lindo (Malcom X, Get Shorty, Domino...), Jack O'Connell (Ferrari, Balc to Black...), Omar Benson Miller (8 Miles), Li Jun Li (Wu Assassins).Le film sort le 16 avril. Une nouvelle bande-annonce a été publiée. Elle en dit trop.