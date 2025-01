- Le jeu de catch WWE 2K25 annoncé

Publié le Mercredi 29 janvier 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Catch me if you can



*et je m'en porte très bien.

2K a annoncé la sortie prochaine de WWE 2K25, soit la nouvelle itération de sa saga de jeux de catch. Il est attendu pour le 14 mars sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Le jeu sera proposé en édition Stantard, édition Deadman (pour fêter les 35 ans de carrière de l'Undertaker) et édition Bloodline (avec les membres des factions Bloodline de Roman Reigns et Solo Sikoa).On vous passe les "ce sera encore plus spectaculaire, avec un meilleur gameplay, avec le plus grand roaster de superstars (plus de 300)" pour résumer ça brièvement : ce sera un jeu de catch avec des mecs et des nanas qui en font des tonnes, font semblant de se mettre sur la gueule, grimpent sur les barrières alors qu'on passe notre vie à expliquer à nos mômes qu'il ne faut pas faire ça, et prennent des bains de foule avec de la musique de merde jouée trop forte.Notez que dans le Hall of Fame, on retrouvera des vieux croulants tels que John Cena, Rhea Ripley, The Rock, « Rowdy » Roddy Piper, CM Punk, « Stone Cold » Steve Austin, Jade Cargill, Diamond Dallas Page, Booker T, Ultimate Warrior ou Trish Stratus.Ne cherchez pas, je n'en connais pas la moitié*.